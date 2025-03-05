Условия изменились. Испания сделала важное заявление насчет украинских беженцев

Испания автоматически продлила до марта 2026 года срок действия удостоверений иностранцев для более 236 тысяч украинцев, которые находятся под временной защитой в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Infobae .

Какие права украинцам предоставляет статус временной защиты

Все виды временной защиты предусматривают разрешение на проживание, а для взрослых - разрешение на работу. Кроме того, в соответствии с положениями Генеральной дирекции дорожного движения перемещенные лица, получившие временную защиту, могут законно использовать свои водительские права.

Приказ Министерства внутренних дел автоматически продлевает, без необходимости получать новое, срок действия иностранных удостоверений личности, выданных лицам, пострадавшим в результате войны в Украине, которые имеют временную защиту и срок действия которых заканчивался 4 марта.

Отметим, что согласно Директиве Совета Европы, временная защита сначала действовала только в течение года - до 4 марта 2023-го, а затем ее каждый раз продлевали еще на 12 месяцев.

Решения Совета Европы непосредственно применяются в государствах-членах, поэтому нет необходимости вводить отдельные резолюции для расширения временной защиты всех бенефициаров, признанных Испанией. Сейчас в стране уже 236 000 тысяч украинцев под временной защитой.

Как Испания помогает украинцам

Испания продолжает принимать украинцев, которые бегут от войны. Новоприбывшим нашим землякам нужно обратиться в центры для беженцев и оформить документацию для получения статуса временной защиты.

С осени 2023 года страна больше не выплачивает финансовой помощи беженцам. Несмотря на это, благотворительные организации периодически оказывают разнообразную помощь украинцам. Также Красный Крест помогает некоторым беженцам с жильем - их селят в хостелах, гостиницах, общежитиях сроком до 18 месяцев.