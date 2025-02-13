Біженці в Іспанії. Як українцям отримати тимчасовий захист і яку допомогу надають в країні

Іспанія під час повномасштабної війни в Україні прихистила у себе понад 226 тисяч наших громадян. Країна надає статус тимчасового захисту українцям до 4 березня 2026 року, але цей термін можуть згодом продовжити.

РБК-Україна розповідає про те, як українці можуть отримати тимчасовий захист в Іспанії та які його умови.

Хто і як може отримати тимчасовий захист

Тимчасовий захист в Іспанії можуть отримати українці, які прибули у країну після 24 лютого 2022 року. Оформити цей статус можна у центрах для біженців поки лише у трьох великих містах, попередньо записавшись за номерами (запис ведуть українською):

Мадрид +34666800194 (з 9:00 - 17:00);

Малага +34628216478 (з 8:00 -18:00);

Барселона +34932382199 (9:00 - 17:00).

Також у деяких маленьких населених пунктах (Lugo, Jaen) можна з цим питанням звернутися в поліцію. Заяву в середньому оформляють протягом 30-40 хвилин.

Важливо при собі мати документи:

біометричний закордонний паспорт;

свідоцтво про народження дитини, якщо з вами перебуває неповнолітній;

підтвердження адреси проживання в Іспанії;

фото для документів та квитанцію про сплату мита (близько 17 євро за особу).

Після оформлення заяви людині видадуть картку TIE, яка підтверджує статус тимчасового захисту в Іспанії.

Одночасно із наданням статусу українцям присвоюється ідентифікаційний номер іноземця (NIE). Він необхідний для відкриття банківського рахунку, працевлаштування, отримання медичних послуг та й взагалі для проведення будь-яких юридичних, фінансових та адміністративних операцій в Іспанії. Також зразу можна оформити номер соціального страхування (NUSS), який є обов'язковим при працевлаштуванні.

Додамо, що Іспанія зараз на четвертому місці після Німеччини, Польщі та Чехії за кількістю надання статусу тимчасового захисту для українців.

Які переваги надає цей статус і чи є виплати

Українці зі статусом тимчасового захисту мають право:

легально проживати у країні (поки до 4 березня 2026 року, хоча цей термін можуть продовжити);

офіційно працевлаштовуватись;

отримувати безкоштовні медичні послуги;

діти мають право безкоштовно навчатись у державних школах.

Щоб мати доступ до безкоштовних медичних послуг, біженцям після оформлення NIE потрібно ще оформити індивідуальний медичний номер SIP (Sistema de Información Poblacional). Для цього потрібно звернутись на реєстратуру будь-якого державного медичного закладу.

Важливо, що з осені 2023 року Іспанія більше не надає виплат біженцям, втім низка благодійних організацій періодично запускають проекти фінансової допомоги, на які можуть реєструватись переважно найменш захищені верстви населення.

Також організації можуть допомагати з житлом, наприклад Червоний Хрест надає право проживати у хостелах, готелях, гуртожитках до 18 місяців. Окрім цього, деякі регіони Іспанії мають програми субсидування житла, до них можна звернутись, якщо самостійно не здатні оплачувати оренду житла.

Для працевлаштування потрібно хоча б трохи опанувати мову, тому варто одразу записатись на безкоштовні навчальні програми, які пропонують низка організацій.

Наголосимо також, що тимчасовий статус дозволяє виїжджати з Іспанії в Україну та інші країни без втрати "пільг".

В Іспанії зараз проживає понад 226 тисяч українських біженців (фото: Getty Images)

Скільки коштує життя в Іспанії

Оренда житла у Мадриді в середньому на 132% дорожча, ніж у Києві. Однокімнатна квартира на околицях міста коштує 957 євро, двокімнатна - 1 200 євро, трикімнатна - 1 560 євро. У Барселоні приблизно такі ж ціни на оренду, а у Севільї, що на півдні країни, однокімнатну квартиру у центрі можна знайти за 600 євро, на околицях - за 400−450 євро.

Вартість одноразового проїзду у громадському транспорті Мадрида становить 1,5 євро, таксі стартує від 5 євро. Харчування у недорогих закладах обійдеться у 15 євро на особу, а обід із трьох страв у ресторані - 60 євро на дві особи.

Чимало українців уже встигли облаштуватися і знайти роботу в Іспанії. Переважно вони працюють на фабриках, сільськогосподарських кооперативах, доглядають за дітьми та людьми старшого віку. Деякі біженці навіть відкрили власну справу, наприклад, салони краси і перукарні.

На сайтах оголошень українцям пропонують роботу у теплицях із зарплатою у 2-2,2 тисячі євро, на складах з пакування сухофруктів і горіхів - 2,3-2,5 тисячі євро в місяць, а домашнім робітницям готові платити від 3 тисяч євро.

Оголошення про оренду житла в Іспанії (скриншот сайту idealista.com)

Додамо, що торік Іспанія посіла 14 місце у рейтингу країн світу, де найдешевше обходиться життя іноземцям, за даними дослідження Internations (рейтинг складали на основі 53 країн, куди найчастіше переїжджають іноземці). Для порівняння, Швеція на 42-й позицій, а Велика Британія на 51-й.