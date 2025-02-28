Одна з країн оголосила про зміни для українських біженців: що треба знати

Канада надасть можливість українцям, які перебувають під захистом у країні, продовжити свій статус. Для цього слід подати заявку до 31 березня 2026 року.

Умови продовження статусу

Міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Міллер 27 лютого 2025 року оголосив, що українці та їхні сім’ї, які прибули в Канаду за програмою CUAET до 31 березня 2024 року, можуть подати заявку на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.

Це дозволить їм отримати новий дозвіл на роботу терміном до 3 років або дозвіл на навчання за стандартними умовами.

Умови продовження статусу:

можливість подати заявку на новий дозвіл на роботу;

продовження дозволу на роботу;

отримання нового дозволу на навчання;

поновлення статусу відвідувача або студента без змін у процедурі.

Зараз всі українці під тимчасовим захистом у Канаді та члени їхніх родин мають право до 31 березня 2025 року на безкоштовні послуги поселення, що включають мовні курси, працевлаштування та консультації щодо адаптації.

"Канада залишається відданою підтримці народу України та їхніх сімей, оскільки війна триває. Ось чому за допомогою цього розширення ми прагнемо запропонувати захист, визнаючи довгострокову мету для багатьох повернутися додому, коли це буде безпечно. Ми продовжуємо підтримувати Україну та її народ", - заявив міністр імміграції, біженців і громадянства Марк Міллер.

Як діє програма CUAET

Програму CUAET запустили у березні 2022 року для надання допомоги українцям, які тікають від війни. За цей час майже 300 тисяч українців скористалися цією можливістю для переїзду в Канаду.

Учасники програми отримували тимчасову фінансову допомогу та тимчасове житло. Усі учасники CUAET повинні подати заявку на продовження свого статусу до закінчення терміну дії поточного дозволу на роботу чи навчання.

Якщо вони подають заявку до закінчення терміну дії, вони можуть продовжувати працювати чи навчатися зі збереженим статусом, поки програма не ухвалить рішення щодо їхньої заявки. Кожен випадок розглядають індивідуально.