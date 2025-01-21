Умови проходження військової служби можна оскаржити. Юрист пояснив, коли і як це робити

Коли можна оскаржити умови проходження служби

"Мобілізований має право оскаржити умови проходження служби, якщо вважає, що його права порушуються або умови служби не відповідають законодавству. Існує кілька способів оскарження, кожен з яких має свої особливості та терміни", - пояснює юрист.

Франчук називає підстави для оскарження умов проходження військової служби.

Порушення норм законодавства:

неналежні умови проживання, харчування або медичного забезпечення;

призначення на посаду або завдання, що не відповідають кваліфікації чи стану здоров’я;

неправомірне переведення до іншого підрозділу.

Порушення прав:

відсутність часу для відпочинку;

недотримання законних соціальних гарантій (зарплата, компенсації тощо);

примус до виконання завдань, що суперечать закону.

Загроза життю або здоров’ю:

відмова у наданні медичної допомоги;

залучення до небезпечних завдань без відповідного забезпечення.

Які є способи оскарження через військову частину

"Мобілізований має право оскаржити умови проходження служби. Для цього існують адміністративний (через командування) та судовий порядки. Важливо дотримуватися термінів оскарження та збирати всі необхідні докази. Раджу звернутися за юридичною допомогою", - говорить експерт.

Франчук рекомендує спершу оскаржити умови на рівні військової частини (це адміністративний порядок). Він полягає у зверненні безпосередньо до командування військової частини.

"Оскарження можна подати одразу після виникнення порушення або незгоди з умовами служби. Важливо не зволікати, оскільки терміни для оскарження можуть бути обмежені", - зауважує експерт.

Як подати скаргу у військову частину:

подати рапорт на ім'я безпосереднього командира з детальним описом порушення або незгоди;

до рапорту додати всі наявні документи, що підтверджують ваші слова (наприклад, медичні довідки, накази, свідчення інших військовослужбовців);

рапорт потрібно подати в письмовій формі та отримати підтвердження про його реєстрацію (вхідний номер, підпис особи, що прийняла рапорт). Це важливо для подальшого оскарження;

командування військової частини зобов'язане розглянути рапорт та надати відповідь у встановлений термін (зазвичай це 30 днів).

Також можна подати скаргу вищому військовому командуванню (адміністративний порядок).

"Якщо рішення командування військової частини не задовольняє мобілізованого, він може оскаржити його до вищого військового командування", - говорить Франчук.

Оскарження можна подати після отримання письмової відповіді від командування військової частини, якщо ви не згодні з цим рішенням.

У скарзі до вищого військового командування слід зазначити:

ПІБ, звання, посаду;

назву військової частини;

суть оскаржуваного рішення та обґрунтування незгоди з ним;

копію рапорту, поданого до військової частини, та отриманої відповіді;

інші документи, що підтверджують вашу правоту.

Скарга подається в письмовій формі та реєструється. Якщо після цього умови проходження служби не змінюються, можна звернутися до спеціальних органів.

"Ви можете подати скаргу безпосередньо до Військової служби правопорядку (ВСП). Вона займається контролем за дотриманням законності у військових підрозділах", - каже Франчук.

Також можна звернутися до Уповноваженого з прав людини (омбудсмена). Це можна зробити у тому випадку, якщо є порушення прав, що гарантуються Конституцією України.

Ще один варіант - звернення у Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони. Ця інстанція розглядає скарги на дії або бездіяльність командування.

Мобілізованим, перш за все, потрібно звернутись зі скаргою до своєї військової частини (фото ілюстративне: Getty Images)

Як оскаржити умови у суді

"Якщо адміністративні методи оскарження не дали результату, мобілізований має право звернутися до суду. Це можна зробити після отримання рішення від вищого військового командування або після закінчення терміну розгляду скарги, якщо відповідь не була надана", - каже юрист.

Алгоритм дій:

зверніться до юриста, що спеціалізується на військовому праві, для отримання кваліфікованої допомоги у складанні позовної заяви та представництва в суді;

подайте позовну заяву до адміністративного суду за місцем знаходження військової частини або за місцем проживання мобілізованого;

до позовної заяви додайте всі наявні документи, що підтверджують порушення прав (рапорти, відповіді командування, медичні довідки, свідчення тощо).

Підстави для оскарження умов проходження служби:

порушення прав, передбачених законодавством: несвоєчасне або неповне забезпечення речовим майном, харчуванням, медичним обслуговуванням, ненадання відпусток, порушення режиму служби тощо;

неправомірні дії командування: незаконні накази, перевищення службових повноважень, дискримінація, приниження честі та гідності;

несправедливе застосування дисциплінарних стягнень;

несвоєчасна виплата грошового забезпечення або інших належних виплат;

проблеми з медичним забезпеченням та проходженням ВЛК (військово-лікарської комісії).

На які нюанси слід звернути увагу

"Зважайте на терміни оскарження - існують встановлені законом строки для оскарження рішень та дій. Важливо їх дотримуватися, щоб не втратити право на оскарження", - каже Франчук.

За його словами, також важливо мати докази - збирати та зберігати всі документи, що підтверджують ваші слова (рапорти, відповіді командування, медичні довідки, свідчення тощо).

"Візьміть до уваги актуальне законодавство, адже воно може змінюватися, тому важливо слідкувати за оновленнями та отримувати коректну інформацію", - наголошує юрист.