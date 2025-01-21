Умови проходження військової служби можна оскаржити. Юрист пояснив, коли і як це робити

У низці випадків мобілізовані громадяни мають право оскаржити умови проходження військової служби. Це можна зробити кількома способами.
РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, що треба знати мобілізованим про процедуру оскарження.
"Мобілізований має право оскаржити умови проходження служби, якщо вважає, що його права порушуються або умови служби не відповідають законодавству. Існує кілька способів оскарження, кожен з яких має свої особливості та терміни", - пояснює юрист.
Франчук називає підстави для оскарження умов проходження військової служби.
Порушення норм законодавства:
Порушення прав:
Загроза життю або здоров’ю:
"Мобілізований має право оскаржити умови проходження служби. Для цього існують адміністративний (через командування) та судовий порядки. Важливо дотримуватися термінів оскарження та збирати всі необхідні докази. Раджу звернутися за юридичною допомогою", - говорить експерт.
Франчук рекомендує спершу оскаржити умови на рівні військової частини (це адміністративний порядок). Він полягає у зверненні безпосередньо до командування військової частини.
"Оскарження можна подати одразу після виникнення порушення або незгоди з умовами служби. Важливо не зволікати, оскільки терміни для оскарження можуть бути обмежені", - зауважує експерт.
Як подати скаргу у військову частину:
Також можна подати скаргу вищому військовому командуванню (адміністративний порядок).
"Якщо рішення командування військової частини не задовольняє мобілізованого, він може оскаржити його до вищого військового командування", - говорить Франчук.
Оскарження можна подати після отримання письмової відповіді від командування військової частини, якщо ви не згодні з цим рішенням.
У скарзі до вищого військового командування слід зазначити:
Скарга подається в письмовій формі та реєструється. Якщо після цього умови проходження служби не змінюються, можна звернутися до спеціальних органів.
"Ви можете подати скаргу безпосередньо до Військової служби правопорядку (ВСП). Вона займається контролем за дотриманням законності у військових підрозділах", - каже Франчук.
Також можна звернутися до Уповноваженого з прав людини (омбудсмена). Це можна зробити у тому випадку, якщо є порушення прав, що гарантуються Конституцією України.
Ще один варіант - звернення у Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони. Ця інстанція розглядає скарги на дії або бездіяльність командування.
"Якщо адміністративні методи оскарження не дали результату, мобілізований має право звернутися до суду. Це можна зробити після отримання рішення від вищого військового командування або після закінчення терміну розгляду скарги, якщо відповідь не була надана", - каже юрист.
Алгоритм дій:
Підстави для оскарження умов проходження служби:
"Зважайте на терміни оскарження - існують встановлені законом строки для оскарження рішень та дій. Важливо їх дотримуватися, щоб не втратити право на оскарження", - каже Франчук.
За його словами, також важливо мати докази - збирати та зберігати всі документи, що підтверджують ваші слова (рапорти, відповіді командування, медичні довідки, свідчення тощо).
"Візьміть до уваги актуальне законодавство, адже воно може змінюватися, тому важливо слідкувати за оновленнями та отримувати коректну інформацію", - наголошує юрист.
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