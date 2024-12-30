Штраф від ТЦК можна оскаржити навіть з-за кордону. Юрист поділився алгоритмом дій

Чоловіки призовного віку зобов’язані дотримуватись військового обліку, навіть якщо вони перебувають за кордоном. У разі його порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука , якими можуть бути наслідки несплати штрафу від ТЦК і як його оскаржити, перебуваючи за кордоном.

Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК

"Несплата штрафу може призвести до нарахування пені за кожен день. Також ТЦК може звернутися до виконавчої служби, щоб відкрити провадження для примусового стягнення штрафу або навіть накласти арешт на майно в Україні", - пояснює юрист.

Окрім цього, порушникам у разі несплати штрафу та невиконання інших зобов'язань перед державою, можуть заборонити в'їзд в Україну, оскільки інформацію про несплату штрафу передадуть прикордонній службі.

"При цьому накладений на конкретну особу штраф не може бути "перекинутий" на її родичів. Відповідальність за адміністративне правопорушення є індивідуальною. Проте, якщо виконавча служба накладе арешт на спільне майно, це може зачепити інтереси родичів, які є співвласниками цього майна", - зазначає Франчук.

Як оскаржити штраф з-за кордону

За словами юриста, оскарження штрафу, накладеного ТЦК, для осіб, які перебувають за кордоном, є складним, але можливим процесом. В Україні вже є прецеденти.

Нагадаємо, що якщо штраф від ТЦК не сплатити протягом 15 днів, постанова передається до виконавчої служби, яка може накласти арешт на майно та рахунки боржника в Україні. Також можуть подвоїти суму штрафу.

"Після отримання постанови про штраф важливо негайно розпочати процедуру оскарження, оскільки на це відведено лише 10 днів. Рекомендую залучити кваліфікованого юриста в Україні для представлення ваших інтересів у суді та взаємодії з ТЦК. Надання документів, що підтверджують ваше перебування за кордоном, може бути вагомим аргументом під час оскарження штрафу", - наголошує експерт.

"Важливо розуміти, що неявка до ТЦК за повісткою може призвести не лише до адміністративного штрафу, але й до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Тому, якщо ви отримали повістку, перебуваючи за кордоном, вкрай важливо вжити заходів для врегулювання ситуації", - каже Франчук.

Як оскаржити штраф ТЦК, перебуваючи за кордоном: