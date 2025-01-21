Условия прохождения военной службы можно обжаловать. Юрист объяснил, когда и как это делать

Когда можно обжаловать условия прохождения службы

"Мобилизованный имеет право обжаловать условия прохождения службы, если считает, что его права нарушаются или условия службы не соответствуют законодательству. Существует несколько способов обжалования, каждый из которых имеет свои особенности и сроки", - объясняет юрист.

Франчук называет основания для обжалования условий прохождения военной службы.

Нарушение норм законодательства:

ненадлежащие условия проживания, питания или медицинского обеспечения;

назначение на должность или задание, не соответствующие квалификации или состоянию здоровья;

неправомерный перевод в другое подразделение.

Нарушение прав:

отсутствие времени для отдыха;

несоблюдение законных социальных гарантий (зарплата, компенсации и т.д.);

принуждение к выполнению задач, противоречащих закону.

Угроза жизни или здоровью:

отказ в предоставлении медицинской помощи;

привлечение к опасным задачам без соответствующего обеспечения.

Какие есть способы обжалования через военную часть

"Мобилизованный имеет право обжаловать условия прохождения службы. Для этого существуют административный (через командование) и судебный порядки. Важно соблюдать сроки обжалования и собирать все необходимые доказательства. Советую обратиться за юридической помощью", - говорит эксперт.

Франчук рекомендует сначала обжаловать условия на уровне военной части (это административный порядок). Он заключается в обращении непосредственно к командованию военной части.

"Обжалование можно подать сразу после возникновения нарушения или несогласия с условиями службы. Важно не медлить, поскольку сроки для обжалования могут быть ограничены", - отмечает эксперт.

Как подать жалобу в военную часть:

подать рапорт на имя непосредственного командира с подробным описанием нарушения или несогласия;

к рапорту приложить все имеющиеся документы, подтверждающие ваши слова (например, медицинские справки, приказы, свидетельства других военнослужащих);

рапорт нужно подать в письменной форме и получить подтверждение о его регистрации (входящий номер, подпись лица, принявшего рапорт). Это важно для дальнейшего обжалования;

командование военной части обязано рассмотреть рапорт и предоставить ответ в установленный срок (обычно это 30 дней).

Также можно подать жалобу высшему военному командованию (административный порядок).

"Если решение командования военной части не удовлетворяет мобилизованного, он может обжаловать его в высшем военном командовании", - говорит Франчук.

Обжалование можно подать после получения письменного ответа от командования военной части, если вы не согласны с этим решением.

В жалобе к высшему военному командованию следует указать:

ФИО, звание, должность;

название военной части;

суть обжалуемого решения и обоснование несогласия с ним;

копию рапорта, поданного в военную часть, и полученного ответа;

другие документы, подтверждающие вашу правоту.

Жалоба подается в письменной форме и регистрируется. Если после этого условия прохождения службы не меняются, можно обратиться в специальные органы.

"Вы можете подать жалобу непосредственно в Военную службу правопорядка (ВСП). Она занимается контролем за соблюдением законности в военных подразделениях", - говорит Франчук.

Также можно обратиться к Уполномоченному по правам человека (омбудсмену). Это можно сделать в том случае, если есть нарушение прав, гарантируемых Конституцией Украины.

Еще один вариант - обращение в Специализированную прокуратуру в сфере обороны. Эта инстанция рассматривает жалобы на действия или бездействие командования.

Мобилизованным, прежде всего, нужно обратиться с жалобой в свою военную часть (фото иллюстративное: Getty Images)

Как обжаловать условия в суде

"Если административные методы обжалования не дали результата, мобилизованный имеет право обратиться в суд. Это можно сделать после получения решения от высшего военного командования или по истечении срока рассмотрения жалобы, если ответ не был предоставлен", - говорит юрист.

Алгоритм действий:

обратитесь к юристу, специализирующемуся на военном праве, для получения квалифицированной помощи в составлении искового заявления и представительства в суде;

подайте исковое заявление в административный суд по месту нахождения военной части или по месту жительства мобилизованного;

к исковому заявлению приложите все имеющиеся документы, подтверждающие нарушение прав (рапорты, ответы командования, медицинские справки, показания и т.д.).

Основания для обжалования условий прохождения службы:

нарушение прав, предусмотренных законодательством: несвоевременное или неполное обеспечение вещевым имуществом, питанием, медицинским обслуживанием, непредоставление отпусков, нарушение режима службы и т.д;

неправомерные действия командования: незаконные приказы, превышение служебных полномочий, дискриминация, унижение чести и достоинства;

несправедливое применение дисциплинарных взысканий;

несвоевременная выплата денежного обеспечения или других надлежащих выплат;

проблемы с медицинским обеспечением и прохождением ВВК (военно-врачебной комиссии).

На какие нюансы следует обратить внимание

"Учитывайте сроки обжалования - существуют установленные законом сроки для обжалования решений и действий. Важно их соблюдать, чтобы не потерять право на обжалование", - говорит Франчук.

По его словам, также важно иметь доказательства - собирать и хранить все документы, подтверждающие ваши слова (рапорты, ответы командования, медицинские справки, показания и т.д.).

"Примите во внимание актуальное законодательство, ведь оно может меняться, поэтому важно следить за обновлениями и получать корректную информацию", - отмечает юрист.