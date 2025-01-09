Що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації: важливі нюанси

Раніше представники ТЦК вручали повістки військовозобов'язаним чоловікам лише за місцем реєстрації. Зараз нерідко трапляються випадки, коли їх видають за фактичним місцем перебування громадянина.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, що робити, якщо повістку вручили не за місцем проживання.

Чи законно вручати повістки не за місцем реєстрації

"Ситуація з врученням повісток в Україні під час воєнного стану регулюється законодавством, яке зазнало змін. Раніше існувала чітка прив'язка до місця реєстрації, але зараз ситуація дещо інша", - каже Франчук.

Законодавство України, зокрема Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", не обмежує вручення повісток лише місцем реєстрації особи. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право вручати повістки за місцем фактичного перебування громадянина.

"Вручення повістки не обов'язково має відбуватися за місцем реєстрації. Зміни в законодавстві дозволяють вручати повістки незалежно від місця перебування особи на військовому обліку. Закон зобов’язує військовозобов’язаних повідомляти ТЦК про зміну місця проживання або перебування протягом 7 днів. Це означає, що особа має бути доступною для органів ТЦК навіть поза місцем реєстрації. Отже, вручення повістки на вулиці, на роботі, у громадських місцях або в гостях - законне, якщо документ оформлено належним чином", - пояснює юрист.

Повістку можуть вручити:

на вулиці: під час патрулювання, на блокпостах

під час патрулювання, на блокпостах за місцем роботи: на підприємстві, в установі

на підприємстві, в установі за місцем фактичного проживання: навіть якщо воно відрізняється від місця реєстрації

навіть якщо воно відрізняється від місця реєстрації в інших громадських місцях

"Тому, якщо вас зупинили представники ТЦК під час відпочинку чи в гостях і вручили повістку, це не є порушенням закону", - зазначає Франчук.

Що робити, якщо вам вручили повістку не за місцем реєстрації

У разі вручення повістки не за місцем реєстрації, юрист радить дотриматися наступного алгоритму дій:

прийняти повістку - відмова від отримання повістки є адміністративним правопорушенням і може призвести до штрафу

- відмова від отримання повістки є адміністративним правопорушенням і може призвести до штрафу уточнити дані - перевірте правильність зазначених у повістці даних (ПІБ, дату народження, місце проживання тощо). У разі виявлення помилок повідомте про них представників ТЦК

- перевірте правильність зазначених у повістці даних (ПІБ, дату народження, місце проживання тощо). У разі виявлення помилок повідомте про них представників ТЦК з'явитися до ТЦК у зазначений час - неявка за повісткою без поважних причин також є правопорушенням

- неявка за повісткою без поважних причин також є правопорушенням повідомити свій ТЦК - якщо ви отримали повістку від ТЦК, який не відповідає вашому місцю реєстрації, рекомендується повідомити про це свій ТЦК за місцем обліку. Це допоможе уникнути непорозумінь та узгодити подальші дії

якщо ви отримали повістку від ТЦК, який не відповідає вашому місцю реєстрації, рекомендується повідомити про це свій ТЦК за місцем обліку. Це допоможе уникнути непорозумінь та узгодити подальші дії пройти медичну комісію (ВЛК) - навіть якщо повістку вручено не за місцем реєстрації, проходження ВЛК є обов'язковим. Однак, наполягайте на проходженні ВЛК саме за місцем вашого обліку, оскільки саме там зберігаються ваші медичні документи

- навіть якщо повістку вручено не за місцем реєстрації, проходження ВЛК є обов'язковим. Однак, наполягайте на проходженні ВЛК саме за місцем вашого обліку, оскільки саме там зберігаються ваші медичні документи звернутися за юридичною консультацією - у разі виникнення будь-яких питань або сумнівів щодо правомірності дій ТЦК, рекомендується звернутися до юриста, який спеціалізується на військовому праві

"Врахуйте, що якщо у вас є військовий квиток з відміткою про перебування на обліку в конкретному ТЦК, це може запобігти повторному врученню повістки (окрім повістки на проходження ВЛК)", - каже Франчук.