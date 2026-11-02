Умови мають бути рівними: металурги звернулися до Мінекономіки через аукціони з продажу брухту

ОП "Укрметалургпром" звернулося до Міністерства економіки та довкілля з проханням врегулювати механізм продажу металобрухту державних підприємств і забезпечити прозорі та однакові правила для всіх учасників ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист, адресований очільнику Мінекономіки Олександру Кравченку.

Зокрема, металурги просять, щоб при запровадженні аукціонів з продажу не допустили створення виняткових умов для держкомпаній, та сформували справедливу ринкову ціну лотів.

Винятки створюють нерівні умови

У зверненні наголошується, що брухт "Укрзалізниці" є важливим джерелом стратегічної сировини для української металургії. У галузі вважають, що максимальні обсяги такого брухту мають реалізовуватися та перероблятися всередині країни, оскільки це забезпечує зайнятість, податкові надходження та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Водночас в "Укрметалургпромі" виступили проти можливого створення окремого механізму експорту брухту для державних компаній, зокрема для "Укрзалізниці" - адже такі винятки можуть створити нерівні умови конкуренції, ризики зловживань і тіньових схем, а також призвести до втрат державного бюджету.

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Компанії готові купляти брухт "Укрзалізниці"

Металурги при цьому заявили про готовність активно купувати брухт УЗ на внутрішньому ринку.

За даними "Укрметалургпрому", "Метінвест" та "Інтерпайп" уже зараз готові викуповувати щонайменше 65-70% обсягів, які виставляються на торги, за умови ринкового формування стартової ціни.

Після повноцінного відновлення роботи металургійних підприємств ця частка, за оцінкою об’єднання, може зрости до 90-95%.

Також об’єднання пропонує відмовитися від проєктів рішень, які передбачають скасування нульової квоти на експорт брухту для держпідприємств у листопаді–грудні 2026 року та надалі з 2027 року, та затвердити чіткий план реалізації брухту "Укрзалізниці" на 2027 рік саме на внутрішньому ринку.

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Принципи можливих аукціонів на експортні квоти також мають бути ринковими - зокрема, стартова ціна має становити не менше 80 євро за тонну, переконані в УМП. За квоти у 200 тис. тонн це може забезпечити бюджету щонайменше 16 млн євро.

За розрахунками об’єднання, при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути 22,6 млн євро, тоді як бюджет не отримає нічого від продажу квоти.

При старті 80 євро за тонну бюджет отримає близько 16 млн євро, а експорт залишатиметься прибутковим для трейдерів.

Правила мають бути однаковими для всіх

У документі окремо наголошується, що правила мають бути однаковими як для приватних, так і для державних компаній.

"Будь-які винятки для держкомпаній це можливості для схем та прямих втрат бюджету. Однакові правила для всіх цей ризик усувають", - йдеться у зверненні.