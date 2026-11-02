Условия должны быть равными: металлурги обратились в Минэкономики из-за аукционов по продаже лома

ОП "Укрметаллургпром" обратилось в Министерство экономики и окружающую среду с просьбой урегулировать механизм продажи металлолома государственных предприятий и обеспечить прозрачные и одинаковые правила для всех участников рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо, адресованное главе Минэкономики Александру Кравченко.

В частности, металлурги просят, чтоб при введении аукционов по продаже не допустили создания исключительных условий для госкомпаний и сформировали справедливую рыночную цену лотов.

Исключения создают неравные условия

В обращении отмечается, что металлолом "Укрзализныци" является важным источником стратегического сырья для украинской металлургии. В отрасли считают, что максимальный объем такого лома должен реализовываться и перерабатываться внутри страны, поскольку это обеспечивает занятость, налоговые поступления и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время, в "Укрметаллургпроме" выступили против возможного создания отдельного механизма экспорта металлолома для государственных компаний, в частности для "Укрзализныци" - ведь такие исключения могут создать неравные условия конкуренции, риски злоупотреблений и теневых схем, а также привести к потерям государственного бюджета.

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Компании готовы покупать лом "Укрзализныци"

Металлурги при этом заявили о готовности активно покупать металлолом УЗ на внутреннем рынке.

По данным "Укрметаллургпрома", "Метинвест" и "Интерпайп" уже сейчас готовы выкупать по меньшей мере 65-70% выставляемых на торги объемов при условии рыночного формирования стартовой цены.

После полноценного возобновления работы металлургических предприятий эта доля, по оценке объединения, может возрасти до 90-95%.

Также объединение предлагает отказаться от проектов решений, предусматривающих отмену нулевой квоты на экспорт металлолома для госпредприятий в ноябре-декабре 2026 года и далее с 2027 года, и утвердить четкий план реализации металлолома "Укрзализныци" на 2027 год именно на внутреннем рынке.

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Принципы возможных аукционов на экспортные квоты также должны быть рыночными – в частности, стартовая цена должна составлять не менее 80 евро за тонну, убеждены в УМП. При квоте в 200 тыс тонн это может обеспечить бюджету не менее 16 млн евро.

По расчетам объединения, при нулевой стартовой цене потенциальная сверхприбыль экспортеров может достичь 22,6 млн евро, тогда как бюджет не получит ничего от продажи квоты.

При старте 80 евро за тонну бюджет получит около 16 млн. евро, а экспорт будет оставаться прибыльным для трейдеров.

Правила должны быть одинаковыми для всех

В документе особо отмечается, что правила должны быть одинаковыми как для частных, так и для государственных компаний.

"Любые исключения для госкомпаний это возможности для схем и прямых потерь бюджета. Одинаковые правила для всех этот риск устраняют", - говорится в обращении.