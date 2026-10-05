Нульова квота або мито для всіх: позиція бізнесу щодо експорту брухту в 2027 році
Представники великого бізнесу закликали уряд зберегти у 2027 році нульову квоту на експорт брухту. У разі скасування обмеження, потрібно встановити мито у розмірі 180 євро за тонну для всіх напрямків експорту з урахуванням міжнародних зобов’язань України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компаній-членов Європейської бізнес асоціації у зверненні до Кабінету міністрів та Міністерства економіки.
Переваги внутрішньої переробки брухту
Як пояснюють у ЕВА, внутрішня переробка металобрухту створює додану вартість в Україні, підтримує зайнятість і податкові надходження, а також забезпечує сировиною виробництво сталі та готової металопродукції.
"Використання брухту також сприяє зниженню енерговитрат і викидів CO₂ у виробництві сталі, що набуває додаткового значення в умовах застосування CBAM у ЄС", - йдеться у зверненні.
Як відомо, дискусія щодо експорту брухту активізувалася після того, як компанії-експортери брухту закликали уряд переглянути чинні обмеження. Вони навіть організували протести під Офісом президента.
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Чому експорт брухту заборонили
Нагадаємо, нульову квоту на експорт металобрухту Кабінет міністрів запровадив з 1 січня 2026 року, пояснюючи це необхідністю забезпечити українські металургійні підприємства сировиною.
Крім того, це було потрібно для уникнення збитків бюджету: за даними народних депутатів, український брухт вивозили через ЄС до третіх країн, користуючись перевагами безмитної торгівлі, і в такий спосіб обходячи необхідність сплати мита.
Через це український бюджет втратив мінімум 3 млрд грн у 2025 році. У разі відкриття експорту сума збитків може зрости вже до 5 млрд грн.