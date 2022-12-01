UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Умова для вступу до ЄС. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини

Фото: Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини. Ухвалення документа є однією з умов вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, "за" проголосували 274 парламентарі.

Він зазначив, що нововведення, які пропонується затвердити документом, є у списку умов для кандидатства України в ЄС.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що метою його прийняття є "вдосконалення реалізації прав і свобод осіб, що належать до національних меншин".

Зокрема, планується забезпечити такі права національних меншин України: на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті.

Нагадаємо, раніше міністр з питань Європи та клімату Німеччини Ганна Люрманн заявляла, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися незабаром, але темпи залежатимуть від готовності нашої країни до реформ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВерховна радаВступ в ЄС