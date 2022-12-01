Умова для вступу до ЄС. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини. Ухвалення документа є однією з умов вступу України до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, "за" проголосували 274 парламентарі.
Він зазначив, що нововведення, які пропонується затвердити документом, є у списку умов для кандидатства України в ЄС.
У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що метою його прийняття є "вдосконалення реалізації прав і свобод осіб, що належать до національних меншин".
Зокрема, планується забезпечити такі права національних меншин України: на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті.
Нагадаємо, раніше міністр з питань Європи та клімату Німеччини Ганна Люрманн заявляла, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися незабаром, але темпи залежатимуть від готовності нашої країни до реформ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.