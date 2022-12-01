Умова для вступу до ЄС. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини

За його словами, "за" проголосували 274 парламентарі.

Він зазначив, що нововведення, які пропонується затвердити документом, є у списку умов для кандидатства України в ЄС.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що метою його прийняття є "вдосконалення реалізації прав і свобод осіб, що належать до національних меншин".

Зокрема, планується забезпечити такі права національних меншин України: на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті.