Условие для вступления в ЕС. Рада приняла в первом чтении законопроект о нацменьшинствах

По его словам, "за" проголосовали 274 парламентария.

Он отметил, что нововведения, которые предлагается утвердить документом, находятся в списке условий для кандидатства Украины в ЕС.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что целью его принятия является "совершенствование реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

В частности, планируется обеспечить такие права национальных меньшинств Украины: на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств (сообществ), на образование, на участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни.