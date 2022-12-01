У Німеччині бачать новий імпульс для вступу України в ЄС

Переговори щодо вступу України в Європейський Союз можуть початися незабаром, але темпи будуть залежати від готовності нашої країни до реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тagesschau .

"Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом", - сказала держміністр з питань Європи та клімату в Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн.

При цьому вона заявила, що темпи вступу України до ЄС залежатимуть передусім від готовності України до реформ.

Також зазначається, що під час візиту до Києва Люрманн була дуже вражена прогресом, який там відбувається. Вона також вважає важливим, аби Україна зберегла цей імпульс реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу.

Окрім того, президент натякнув на вступ України до ЄС до 2030 року.

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