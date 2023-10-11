Умисна атака чи ні? У Румунії завершили розслідування щодо падіння російських дронів

У Румунії завершили розслідування випадків падіння дронів у країні. За даними слідства, на території держави-члена НАТО дійсно падали російські безпілотники, які збивала українська ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Румунії Анджела Тілвара, слова якого наводить Digi24 .

Міністр зазначив, що слідство завершило технічну експертизу фрагментів дронів, які були вилучені із двох місць. Звіт передали до генеральної прокуратури.

Тілвер додав, що інформація, яка міститься в досьє, дозволяє зробити висновок, що "безпілотники були вражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння поблизу, на румунській території".

"Ми не виявили умислу в жодній з цих ситуацій, територія Румунії не була ціллю, удар мав випадковий характер", - додав він.

Крім того, румунський міністр заявив, що системи спостереження і раннього попередження не змогли помітити дрони "з об'єктивних причин", пов'язаних з низькою висотою, на якій вони летіли, їх неконтрольованим рухом, а також через екранування, що створюється рельєфом місцевості та портовою інфраструктурою України.

Падіння дронів у Румунії

Нагадаємо, що в ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "Шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "Шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

До цього стало відомо, що Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.

Додамо, що у НАТО вважають, що інциденти не були навмисною атакою на країну-союзника Альянсу.

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