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Столтенберг пояснив відсутність реакції НАТО на падіння російських дронів у Румунії

Четвер 28 вересня 2023 14:14
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Столтенберг пояснив відсутність реакції НАТО на падіння російських дронів у Румунії Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

НАТО не вчинило жодних дій у зв'язку з падінням російських дронів або їх уламків у Румунії та Польщі, оскільки це не було навмисною атакою на країну-союзника Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференції у Києві.

"У нас немає ознак того, що це (падіння уламків дронів на територію Румунії, - ред.) було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", - сказав він.

Генсек додав, що у зв'язку з поточними подіями Альянс посилює свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом перекидання до Румунії кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.

Що цьому передувало

У ніч проти 4 вересня, коли росіяни атакували Одеську область, уламки російського "Шахеда" впали на території Румунії.

Пізніше в Румунії ще двічі знаходили уламки російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України.

А наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

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НАТО Єнс Столтенберг Румунія
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