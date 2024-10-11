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Умєрову призначили нових заступників: чим вони займатимуться

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів призначив двох заступників голові Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Ще одного заступника було звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Сергій Боєв

Боєва призначено на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Він здобував вищу освіту у: 

  • Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (бакалавр); 
  • Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (магістр). 

Перед призначенням на нову посаду 41-річний Боєв обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. З 2016 по 2022 рік працював на керівних позиціях у державних компаніях, зокрема у НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Фото: Сергій Боєв (mil.gov.ua)

Боєв також має досвід роботи в провідних міжнародних банках і консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що дало йому міцний досвід у фінансовій сфері та управлінні.

Сергій Мельник

Мельника призначили на посаду заступника міністра оборони. 

Він народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. 

Здобував вищу освіту у Харківському військовому університеті, після чого кар'єру на керівних посадах у Військово-юридичному факультеті Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. 

Здобув другу вищу освіту у 2009-му. 

Фото: Сергій Мельник (mil.gov.ua)

З 1999-го Мельник служив на різних посадах у бойових бригадах Протиповітряної оборони. З листопада 2019-го обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022-му Мельник успішно завершив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) в Національному університеті оборони України.

Під час повномасштабного вторгнення він відповідав за оборону Харкова.

Одного із заступників звільнено 

Кабінет міністрів звільнив Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони. 

"Олександр Балануца був призначений на посаду 17 травня 2024 року і відповідав за напрямок європейської інтеграції", - пише Міноборони. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку жовтня Кабінет міністрів підтримав звільнення двох заступників Умєрова.

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