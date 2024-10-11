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Умерову назначили новых заместителей: чем они будут заниматься

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров назначил двух заместителей главе Министерства обороны Украины Рустему Умерову. Еще один заместитель был уволен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сергей Боев

Боев назначен на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Он получал высшее образование в: 

  • Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана (бакалавр); 
  • Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (магистр). 

Перед назначением на новую должность 41-летний Боев занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. С 2016 по 2022 год работал на руководящих позициях в государственных компаниях, в частности в НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Фото: Сергей Боев (mil.gov.ua)

Боев также имеет опыт работы в ведущих международных банках и консалтинговой компании Boston Consulting Group, что дало ему прочный опыт в финансовой сфере и управлении.

Сергей Мельник

Мельника назначили на должность заместителя министра обороны. 

Он родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. 

Получал высшее образование в Харьковском военном университете, после чего карьеру на руководящих должностях в Военно-юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. 

Получил второе высшее образование в 2009-м. 

Фото: Сергей Мельник (mil.gov.ua)

С 1999-го Мельник служил на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны. С ноября 2019-го занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022-м Мельник успешно завершил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) в Национальном университете обороны Украины.

Во время полномасштабного вторжения он отвечал за оборону Харькова.

Один из заместителей уволен 

Кабинет министров уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны. 

"Александр Балануца был назначен на должность 17 мая 2024 года и отвечал за направление европейской интеграции", - пишет Минобороны. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале октября Кабинет министров поддержал увольнение двух заместителей Умерова.

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