Умєрова викликали в Раду через скандали про закупівлю мін

Скандал з закупівлями мін

У листопаді у мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу. ЗМІ повідомляло, що неякісні міни на фронт поставило виробництво "Укроборонпрому".

Міністерство оборони 26 листопада заявило, що третій тиждень проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Розслідування проводять в закритому режимі.

Як зазначили у міністерстві, виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень, а на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування встановило, що причинами дефектів могли бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів.

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