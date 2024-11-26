Міноборони розслідує постачання неякісних мінометних мін до війська

Міністерство оборони України третій тиждень проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Використання цих партій боєприпасів тимчасово призупинено у Силах оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міністерство бездіє чи ігнорує інформацію від військових або ЗМІ", - зазначено в заяві.

Для забезпечення ефективності та безпеки, розслідування ведеться у закритому режимі. Виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень, а на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування міжвідомчої комісії вказує на можливі причини дефектів, зокрема через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. За результатами роботи комісії будуть ухвалені кадрові рішення щодо відповідальних осіб.

Міноборони також повідомило, що вдосконалює процес контролю якості боєприпасів. Зокрема, посилюється моніторинг умов зберігання та перевірка на всіх етапах: від виробництва до постачання на фронт.

Крім того, міжвідомча комісія інспектує мінометні міни інших калібрів для перевірки дотримання стандартів виробництва та умов зберігання.

Міноборони підкреслило, що виступає замовником боєприпасів, а їх виробництвом займається Міністерство стратегічних галузей промисловості.