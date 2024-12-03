RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Умерова вызвали в Раду из-за скандалов о закупке мин

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду. Причиной стали скандалы с закупками мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Соответствующее решение поддержали 153 парламентария. Это процедурное решение, поэтому нужно было минимально 150 голосов.

Умеров должен прийти в парламент и доложить о результатах расследования причин поставки на фронт некачественных мин.

 

Скандал с закупками мин

В ноябре в сети появились видео, на которых зафиксировано как мина, не успев вылететь из миномета, падает в нескольких метрах после выстрела. СМИ сообщало, что некачественные мины на фронт поставило производство "Укроборонпрома".

Министерство обороны 26 ноября заявило, что в течение трех недель проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Расследование производят в закрытом режиме.

Как отметили в министерстве, обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на смену им будут поставлены мины импортного производства.

Предварительное расследование установило, что причинами дефектов могли быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в УкраинеВерховная рада