Умерова вызвали в Раду из-за скандалов о закупке мин

Скандал с закупками мин

В ноябре в сети появились видео, на которых зафиксировано как мина, не успев вылететь из миномета, падает в нескольких метрах после выстрела. СМИ сообщало, что некачественные мины на фронт поставило производство "Укроборонпрома".

Министерство обороны 26 ноября заявило, что в течение трех недель проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Расследование производят в закрытом режиме.

Как отметили в министерстве, обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на смену им будут поставлены мины импортного производства.

Предварительное расследование установило, что причинами дефектов могли быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.

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