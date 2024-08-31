Умєров: звільнення командувача ПС не пов'язане з катастрофою F-16

"Я б, напевно, сказав, що це ротація (звільнення Олещука, - ред.). Це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував", - сказав Умєров

Умєров назвав загибель пілота "прикрою" і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося... Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - сказав Умєров.