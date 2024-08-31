Умеров: увольнение командующего ВС не связано с катастрофой F-16

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация (увольнение Олещука, - ред.). Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", - сказал Умеров

Умеров назвал гибель пилота "досадной" и сказал, что Украина расследует произошедшее.

"Мы анализируем случившееся... Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - сказал Умеров.