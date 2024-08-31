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Умєров: звільнення командувача ПС не пов'язане з катастрофою F-16

Україна, Субота 31 серпня 2024 17:10
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Умєров: звільнення командувача ПС не пов'язане з катастрофою F-16 Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Звільнення командувача ВПС України Миколи Олещука не пов'язане з катастрофою винищувача F-16. Це, скоріше, була ротація.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

"Я б, напевно, сказав, що це ротація (звільнення Олещука, - ред.). Це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував", - сказав Умєров

Умєров назвав загибель пілота "прикрою" і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося... Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - сказав Умєров.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вчора звільнив командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Зеленський не сказав, чи пов'язане його рішення звільнити Олещука з катастрофою F-16 у понеділок, але заявив, що командний рівень Повітряних сил потребує "посилення".

Авіакатастрофа винищувача F-16

Нагадаємо, що 29 серпня ЗМІ почали писали, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Повітряні сили своєю чергою повідомили про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб ЗСУ згодом підтвердив втрату F-16.

Вчора, 30 серпня, Олещук зробив заяву щодо авіакатастрофи з винищувачем F-16.

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