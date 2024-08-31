Умеров: увольнение командующего ВС не связано с катастрофой F-16
Увольнение командующего ВВС Украины Николая Олещука не связано с катастрофой истребителя F-16. Это, скорее, была ротация.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.
"Я бы, наверное, сказал, что это ротация (увольнение Олещука, - ред.). Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", - сказал Умеров
Умеров назвал гибель пилота "досадной" и сказал, что Украина расследует произошедшее.
"Мы анализируем случившееся... Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - сказал Умеров.
Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский вчера уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.
Зеленский не сказал, связано ли его решение уволить Олещука с катастрофой F-16 в понедельник, но заявил, что командный уровень Воздушных сил нуждается в "усилении".
Авиакатастрофа истребителя F-16
Напомним, что 29 августа СМИ начали писать, что в Украине разбился один из истребителей F-16. Воздушные силы в свою очередь сообщили о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб ВСУ впоследствии подтвердил потерю F-16.
Вчера, 30 августа, Олещук сделал заявление по авиакатастрофе с истребителем F-16.
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