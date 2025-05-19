Умєров зустрівся з виробником ЗРК Patriot, обговорив захист українського неба

ЗРК Patriot

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon. Вона призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.

Комплекс активно використовується з 1980-х років і постійно модернізується, зокрема у версії PAC-3, яка спеціалізується на боротьбі з балістичними загрозами. Patriot перебуває на озброєнні США та багатьох країн НАТО.

Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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