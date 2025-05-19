Умеров встретился с производителем ЗРК Patriot, обсудил защиту украинского неба

ЗРК Patriot

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot - это американская система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon. Она предназначена для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет, имеет радар с фазированной решеткой и высокоточные ракеты-перехватчики.

Комплекс активно используется с 1980-х годов и постоянно модернизируется, в том числе в версии PAC-3, которая специализируется на борьбе с баллистическими угрозами. Patriot находится на вооружении США и многих стран НАТО.

Недавно The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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