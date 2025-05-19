Умєров зустрівся з виробником ЗРК Patriot, обговорив захист українського неба
Голова Міністерства оборони України зустрівся з делегацією компанії Raytheon, яка є одним з провідних виробників озброєнь, зокрема систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Серед членів делегації був віцепрезидент Raytheon з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантон.
За словами Умєрова, головною темою переговорів стало посилення захисту українського неба. Було порушено питання потреби України в додаткових системах та ракетах. Київ готовий інвестувати в цьому напрямку, оскільки мова йде про життя громадян та стійкість країни.
Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України та Джо Деантоном, віцепрезидент Raytheon (t.me/ministry_of_defense_ua)
"Розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із наших стратегічних курсів. Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим", - додав голова відомства.
ЗРК Patriot
Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon. Вона призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.
Комплекс активно використовується з 1980-х років і постійно модернізується, зокрема у версії PAC-3, яка спеціалізується на боротьбі з балістичними загрозами. Patriot перебуває на озброєнні США та багатьох країн НАТО.
Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.
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