Умєров зустрівся з виробником ЗРК Patriot, обговорив захист українського неба

Голова Міністерства оборони України зустрівся з делегацією компанії Raytheon, яка є одним з провідних виробників озброєнь, зокрема систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Серед членів делегації був віцепрезидент Raytheon з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантон. За словами Умєрова, головною темою переговорів стало посилення захисту українського неба. Було порушено питання потреби України в додаткових системах та ракетах. Київ готовий інвестувати в цьому напрямку, оскільки мова йде про життя громадян та стійкість країни. Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України та Джо Деантоном, віцепрезидент Raytheon (t.me/ministry_of_defense_ua) "Розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із наших стратегічних курсів. Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим", - додав голова відомства.