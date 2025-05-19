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Умеров встретился с производителем ЗРК Patriot, обсудил защиту украинского неба

Понедельник 19 мая 2025 12:45
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Умеров встретился с производителем ЗРК Patriot, обсудил защиту украинского неба Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины и Джо Деантон, вице-президент Raytheon (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства обороны Украины встретился с делегацией компании Raytheon, которая является одним из ведущих производителей вооружений, в частности систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Среди членов делегации был вице-президент Raytheon по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантон.

По словам Умерова, главной темой переговоров стало усиление защиты украинского неба. Был поднят вопрос потребности Украины в дополнительных системах и ракетах. Киев готов инвестировать в этом направлении, поскольку речь идет о жизни граждан и устойчивости страны.

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины и Джо Деантон, вице-президент Raytheon (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Расширение сотрудничества между США и Украиной в оборонно-промышленной сфере - один из наших стратегических курсов. Углубление взаимодействия с Raytheon - стратегическая составляющая такого сотрудничества. Украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее", - добавил глава ведомства.

ЗРК Patriot

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot - это американская система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon. Она предназначена для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет, имеет радар с фазированной решеткой и высокоточные ракеты-перехватчики.

Комплекс активно используется с 1980-х годов и постоянно модернизируется, в том числе в версии PAC-3, которая специализируется на борьбе с баллистическими угрозами. Patriot находится на вооружении США и многих стран НАТО.

Недавно The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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Рустем Умеров
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