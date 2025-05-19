Умеров встретился с производителем ЗРК Patriot, обсудил защиту украинского неба

Глава Министерства обороны Украины встретился с делегацией компании Raytheon, которая является одним из ведущих производителей вооружений, в частности систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Среди членов делегации был вице-президент Raytheon по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантон. По словам Умерова, главной темой переговоров стало усиление защиты украинского неба. Был поднят вопрос потребности Украины в дополнительных системах и ракетах. Киев готов инвестировать в этом направлении, поскольку речь идет о жизни граждан и устойчивости страны. Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины и Джо Деантон, вице-президент Raytheon (t.me/ministry_of_defense_ua) "Расширение сотрудничества между США и Украиной в оборонно-промышленной сфере - один из наших стратегических курсов. Углубление взаимодействия с Raytheon - стратегическая составляющая такого сотрудничества. Украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее", - добавил глава ведомства.