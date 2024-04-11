Для Кащюнаса поїздка до Києва стала першим закордонним візитом під час очолювання посади міністра оборони.

Під час зустрічі Умєров подякував Кащюнасу за підтримку України з боку Литви під час протистояння російській агресії. Зокрема українська сторона розповіла литовській делегації про ситуацію на полі бою та проінформувала щодо нагальних потреб України.

Фото: Умєров зустрівся з міністром оборони Литви, обговорили коаліції з розмінування та дронів (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Рустем Умєров зауважив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України. Підписаний за підсумками переговорів Лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі", - пише відомство.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

На початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.

Також у квітні Литва й Україна обговорили безпекову угоду й визначили графік роботи над її підготовкою.