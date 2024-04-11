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Умеров встретился с министром обороны Литвы, обсудили коалиции по разминированию и дронам

Фото: Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас, министры обороны Украины и Литвы (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве, сегодня, 11 апреля, с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Для Кащюнаса поездка в Киев стала первым зарубежным визитом во время возглавления должности министра обороны.

Во время встречи Умеров поблагодарил Кащюнаса за поддержку Украины со стороны Литвы во время противостояния российской агрессии. В частности украинская сторона рассказала литовской делегации о ситуации на поле боя и проинформировала о насущных потребностях Украины.

 

Фото: Умеров встретился с министром обороны Литвы, обсудили коалиции по разминированию и дронам (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Рустем Умеров отметил, что ведущая роль Литвы в коалиции по разминированию и коалиции дронов является чрезвычайно важной для обороны Украины. Подписанное по итогам переговоров Письмо о намерениях придаст еще большей динамики работе по разминированию украинской земли", - пишет ведомство.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти цели из литовского бюджета выделят 2 млн евро.

Также в апреле Литва и Украина обсудили соглашение по безопасности и определили график работы над его подготовкой.

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