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Умєров зустрівся з міністром оборони Литви, обговорили коаліції з розмінування та дронів

Четвер 11 квітня 2024 12:02
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Умєров зустрівся з міністром оборони Литви, обговорили коаліції з розмінування та дронів Фото: Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас, міністри оборони України та Литви (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві, сьогодні, 11 квітня, з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Для Кащюнаса поїздка до Києва стала першим закордонним візитом під час очолювання посади міністра оборони.

Під час зустрічі Умєров подякував Кащюнасу за підтримку України з боку Литви під час протистояння російській агресії. Зокрема українська сторона розповіла литовській делегації про ситуацію на полі бою та проінформувала щодо нагальних потреб України.

Фото: Умєров зустрівся з міністром оборони Литви, обговорили коаліції з розмінування та дронів (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Рустем Умєров зауважив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України. Підписаний за підсумками переговорів Лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі", - пише відомство.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

На початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.

Також у квітні Литва й Україна обговорили безпекову угоду й визначили графік роботи над її підготовкою.

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