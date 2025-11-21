Умєров заявив, що не давав жодних оцінок "мирному плану" і не погоджував пунктів

У Києві триває робота з американською делегацією щодо мирного плану. При цьому інформація про нібито "погодження", чи "вилучення пунктів" не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.
"Поки в Києві триває робота з американською делегацією, у публічному просторі з’являються припущення щодо змісту консультацій. Хочу одразу коротко уточнити. Під час відрядження до США моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу", - заявив Умєров.
За його словами, жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі.
Він також підкреслив, що учора відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, уповноваженою президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.
"Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій", - додав він.
Секретар РНБО також підкреслив, що Україна виважено опрацьовує пропозиції партнерів у межах незмінних принципів – суверенітет, безпека людей і справедливий мир.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, за словами прес-секретаря президента США Керолайн Лівітт, Рустем Умеров уже схвалив "більшу частину плану" на переговорах.
При цьому у США також заявили, що отримали "позитивний відгук" від Умєрова щодо запропонованого плану, але не стали стверджувати, що Україна погодився на угоду.
Високопоставлений американський чиновник також заявив, що Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги.
Нібито за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".
Також сьогодні у мережі опублікували повний текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають підписати найближчим часом Україну та РФ.