Умеров заявил, что не давал никаких оценок "мирному плану" и не согласовывал пунктов

"Пока в Киеве продолжается работа с американской делегацией, в публичном пространстве появляются предположения относительно содержания консультаций. Хочу сразу коротко уточнить. Во время командировки в США моя задача была технической - организация встреч и подготовка диалога", - заявил Умеров.

По его словам, никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре.

Он также подчеркнул, что вчера состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, уполномоченной президентом США Дональдом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

"Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций", - добавил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина взвешенно прорабатывает предложения партнеров в рамках неизменных принципов - суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.