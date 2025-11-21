Умєров заявив, що не давав жодних оцінок "мирному плану" і не погоджував пунктів

У Києві триває робота з американською делегацією щодо мирного плану. При цьому інформація про нібито "погодження", чи "вилучення пунктів" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Поки в Києві триває робота з американською делегацією, у публічному просторі з’являються припущення щодо змісту консультацій. Хочу одразу коротко уточнити. Під час відрядження до США моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу", - заявив Умєров.

За його словами, жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі.

Він також підкреслив, що учора відбулася розмова президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, уповноваженою президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.

"Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій", - додав він.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україна виважено опрацьовує пропозиції партнерів у межах незмінних принципів – суверенітет, безпека людей і справедливий мир.