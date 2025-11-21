Умеров заявил, что не давал никаких оценок "мирному плану" и не согласовывал пунктов
В Киеве продолжается работа с американской делегацией по мирному плану. При этом информация о якобы "согласовании", или "изъятии пунктов" не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.
"Пока в Киеве продолжается работа с американской делегацией, в публичном пространстве появляются предположения относительно содержания консультаций. Хочу сразу коротко уточнить. Во время командировки в США моя задача была технической - организация встреч и подготовка диалога", - заявил Умеров.
По его словам, никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре.
Он также подчеркнул, что вчера состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, уполномоченной президентом США Дональдом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.
"Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции. Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций", - добавил он.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина взвешенно прорабатывает предложения партнеров в рамках неизменных принципов - суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что, по словам пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт, Рустем Умеров уже одобрил "большую часть плана" на переговорах.
При этом в США также заявили, что получили "положительный отзыв" от Умерова относительно предложенного плана, но не стали утверждать, что Украина согласился на сделку.
Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что Украина внесла существенное изменение в один из ключевых пунктов мирного плана США, исключив проверку международной помощи.
Якобы по первоначальной формулировке плана предусматривалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно, для выявления потенциальной коррупции. Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".
Также сегодня в сети опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают подписать в ближайшее время Украину и РФ.