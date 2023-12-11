Умєров назвав першочергове завдання нової морської коаліції

Україна разом з союзниками хоче зробити узбережжя Чорного моря безпечним від морських мін. Це одне з першочергових завдань нової морської коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook .

Він нагадав, що Британія передасть Україні два мінні тральні кораблі класу Sandown, 23 швидкісні катери та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

Міністр наголосив, що наша країна вдячна Британії та Норвегії за лідерство у створенні коаліції морських сил та засобів для підтримки України.

"Наша перемога залежить від технологічної переваги над ворогом. Росія не повинна почуватися в безпеці в жодній частині Чорного моря", - додав Умєров.

Міністр зазначив, що наша країна може завдати значної шкоди ворогові на морі та має потужний потенціал у розвитку технологій у ракетній та військово-морській галузях.

"Разом з нашими партнерами ми можемо розвивати морську авіацію, надійну берегову оборону та інші спільні потужності. Серед першочергових завдань - зробити узбережжя Чорного моря безпечним від морських мін. Морська безпека у Чорному морі є опорою регіональної та глобальної безпеки", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.