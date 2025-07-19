Умеров предложил РФ следующую встречу для переговоров, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Также глава государства рассказал, что разговор с РФ относительно объемов продолжается. В частности, продолжается выполнение договоренностей прошлой встречи в Стамбуле и сейчас украинская команда работает еще над одним обменом.

"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир - действительно длительный. Украина готова к такой встрече", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что переговорную динамику надо увеличивать. В частности, надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. В свою очередь, российской стороне надо перестать прятаться от решений.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, после прихода президента США Дональда Трампа, Вашингтон провел серию отельных переговоров с представителями Киева и Москвы.

В ходе этих встреч США предложили полную остановку боевых действий, на что Украина согласилась, а Россия выдвигала свои требования.

В мае Украина вновь предложила России начать безусловное прекращение огня на 30 дней с возможностью его продления.

Однако российский диктатор Владимир Путин проигнорировал это предложение. Вместо этого он выступил перед прессой и заявил о предложении возобновить прямые переговоры между РФ и Украиной.

Уже 16 мая в Стамбуле (Турция) произошел первый прямой переговорный процесс после длительной паузы. Тогда стороны договорились об обмене пленными и ряде других гуманитарных вопросов.

Кроме того, позже, в рамках второго раунда переговоров, стороны обменялись меморандумами, в которых описаны условия прекращения войны. Однако позиции каждой из стран совершено разные. Россия по прежнему требовала отдать те области, которые не может захватить. При этом стороны все же договорились о продолжении гуманитарных инициатив.



На днях Владимир Зеленский заявил, что Россия понимает только язык силы. Поэтому перевооружение Украины - тот фактор, который заставит Москву вернутся к столу переговоров.

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