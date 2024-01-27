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Умєров запропонував країнам Балтії створити форум з питань "оборонки"

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував організувати спільний форум України та країн Балтії з питань оборонної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом Умєров розповів про поточну ситуацію на лінії фронту..

За словами міністра, вони обговорили можливість обміну військовим досвідом і співпраці в галузі військових технологій.

"Запропонував організувати спільний форум України та країн Балтії з питань оборонної промисловості за участю провідних виробників та інвесторів", - додав Умєров.

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

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ЛитваРустем УмєровВійна Росії проти України