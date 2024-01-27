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Умеров предложил странам Балтии создать форум по вопросам "оборонки"

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил организовать совместный форум Украины и стран Балтии по вопросам оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

Во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Умеров рассказал о текущей ситуации на линии фронта.

По словам министра, они обсудили возможность обмена военным опытом и сотрудничества в области военных технологий.

"Предложил организовать совместный форум Украины и стран Балтии по вопросам оборонной промышленности с участием ведущих производителей и инвесторов", - добавил Умеров.

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, 25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

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