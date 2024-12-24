Умєров запевнив, що Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році
Україна отримуватиме достатню кількість військової допомоги й наступного року. Загалом США надає 50% підтримки, європейські партнери - понад 40%, решта - інші країни та власні вкладення України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив в ефірі телемарафону.
"Останні кілька місяців працювали на двосторонніх відносинах з американськими та європейськими партнерами. Проаналізували, що було передано як військову допомогу за останні 2,5 року, зробили пріоритетність, оплатили дуже багато того, що цього року буде зроблено, а постачання буде в наступному році", - сказав Умєров.
За його словами, достатня кількість допомоги від партнерів триватиме й у наступному році. Міністр також висловив сподівання, що допомога буде суттєвою.
"У цьому році ми плідно попрацювали з партнерами. Хочу зазначити, що третина цих інвестицій була наша державна. Ми створили свій власний оборонно-промисловий комплекс", - додав глава Міноборони.
Умєров зазначив, що співпраця зі США в питанні військової допомоги становить близько 50%, з європейськими партнерами - понад 40%, решта - інші партнери та вкладення України.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, на початку грудня США затвердили пакет військової допомоги на 275 млн доларів. До нього увійшли боєкомплект для систем ППО NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS, безпілотники, наземні міни та інші озброєння.
13 грудня США анонсували новий пакет допомоги на 500 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, боєприпаси для артилерії калібру 155-мм і 105-мм, безпілотники та інші озброєння.
Також днями Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.
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