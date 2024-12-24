Умєров запевнив, що Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив в ефірі телемарафону.

"Останні кілька місяців працювали на двосторонніх відносинах з американськими та європейськими партнерами. Проаналізували, що було передано як військову допомогу за останні 2,5 року, зробили пріоритетність, оплатили дуже багато того, що цього року буде зроблено, а постачання буде в наступному році", - сказав Умєров.

За його словами, достатня кількість допомоги від партнерів триватиме й у наступному році. Міністр також висловив сподівання, що допомога буде суттєвою.

"У цьому році ми плідно попрацювали з партнерами. Хочу зазначити, що третина цих інвестицій була наша державна. Ми створили свій власний оборонно-промисловий комплекс", - додав глава Міноборони.

Умєров зазначив, що співпраця зі США в питанні військової допомоги становить близько 50%, з європейськими партнерами - понад 40%, решта - інші партнери та вкладення України.