Умеров заверил, что Украина получит достаточно помощи от партнеров в 2025 году
Украина будет получать достаточное количество военной помощи и в следующем году. В целом США предоставляет 50% поддержки, европейские партнеры - более 40%, остальные - другие страны и собственные вложения Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в эфире телемарафона.
"Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано в качестве военной помощи за последние 2,5 года, сделали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставки будут в следующем году", - сказал Умеров.
По его словам, достаточное количество помощи от партнеров будет продолжаться и в следующем году. Министр также выразил надежду, что помощь будет существенной.
"В этом году мы плодотворно поработали с партнерами. Хочу отметить, что треть этих инвестиций была наша государственная. Мы создали свой собственный оборонно-промышленный комплекс", - добавил глава Минобороны.
Умеров отметил, что сотрудничество с США в вопросе военной помощи составляет около 50%, с европейскими партнерами - более 40%, остальное - другие партнеры и вложения Украины.
Военная помощь Украине
Напомним, в начале декабря США утвердили пакет военной помощи на 275 млн долларов. В него вошли боекомплект для систем ПВО NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS, беспилотники, наземные мины и другие вооружения.
13 декабря США анонсировали новый пакет помощи на 500 млн долларов. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии калибра 155-мм и 105-мм, беспилотники и другие вооружения.
Также на днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.
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