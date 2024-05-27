Умєров закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України

"Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати та тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань", - зазничив Умєров.

Він також підкреслив, що російські атаки на наші енергетичні об’єкти несуть загрозу і для наших сусідів.

"Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території", - додав міністр.