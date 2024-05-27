Умеров призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины

"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", - отметил Умеров.

Он также подчеркнул, что российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу и для наших соседей.

"Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - добавил министр.