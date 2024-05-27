Умеров призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины

Министр обороны Рустем Умеров во время онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны.
"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", - отметил Умеров.
Он также подчеркнул, что российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу и для наших соседей.
"Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - добавил министр.
Напомним, недавно издание Bild сообщало, что страны НАТО обсуждают закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет.
Как отмечали ранее другие СМИ, в настоящее время существует предложение о привлечении к защите западных областей систем ПВО стран НАТО, размещенных на восточных границах Альянса.
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