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Умєров закликав Францію скасувати обмеження на удари по військових об'єктах у Росії

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову із французьким колегою Себастьяном Лекорню. Однією з тем обговорень стали далекобійні удари французькою зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Twitter.

За словами Умєрова, телефонна розмова з Лекорню була продуктивною. Зокрема, вони обговорили перебіг бойових дій.

"Я закликав до необхідності скасувати заборони на завдання ударів по військових цілях на території противника", - зазначив міністр.

 

Що передувало

Нагадаємо, що Франція є однією з країн, які надають Україні далекобійні ракети. Вона передає українським захисникам SCALP, які здатні вражати цілі у радіусі до 300 кілометрів.

Ще на початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що його країна дозволяє Україні бити по цілях, звідки були випущені ракети, але забороняє атакувати цивільних.

При цьому глава французької держави не розкривав більш детальних деталей щодо цього питання.

До речі, США досі забороняють Україні використовувати свої далекобійні ракети ATACMS для атак по території Росії.

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ФранціяРустем УмєровДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в УкраїніРакети