Умєров закликав Францію скасувати обмеження на удари по військових об'єктах у Росії

Що передувало

Нагадаємо, що Франція є однією з країн, які надають Україні далекобійні ракети. Вона передає українським захисникам SCALP, які здатні вражати цілі у радіусі до 300 кілометрів.

Ще на початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що його країна дозволяє Україні бити по цілях, звідки були випущені ракети, але забороняє атакувати цивільних.

При цьому глава французької держави не розкривав більш детальних деталей щодо цього питання.

До речі, США досі забороняють Україні використовувати свої далекобійні ракети ATACMS для атак по території Росії.

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