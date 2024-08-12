Умеров призвал Францию отменить ограничения на удары по военным объектам в России

Что предшествовало

Напомним, что Франция является одной из стран, которые предоставляют Украине дальнобойные ракеты. Она передает украинским защитникам SCALP, которые способны поражать цели в радиусе до 300 километров.

Еще в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна разрешает Украине бить по целям, откуда были выпущены ракеты, но запрещает атаковать гражданских.

При этом глава французского государства не раскрывал более подробных деталей по этому вопросу.

К слову, США до сих пор запрещают Украине использовать свои дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России.

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