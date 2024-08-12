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Умеров призвал Францию отменить ограничения на удары по военным объектам в России

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные удары французским оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Twitter.

По словам Умерова, телефонный разговор с Лекорню был продуктивным. В частности, они обсудили ход боевых действий. 

"Я призвал к необходимости отменить запреты на нанесение ударов по военным целям на территории противника", - отметил министр. 

 

Что предшествовало

Напомним, что Франция является одной из стран, которые предоставляют Украине дальнобойные ракеты. Она передает украинским защитникам SCALP, которые способны поражать цели в радиусе до 300 километров.

Еще в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна разрешает Украине бить по целям, откуда были выпущены ракеты, но запрещает атаковать гражданских.

При этом глава французского государства не раскрывал более подробных деталей по этому вопросу.

К слову, США до сих пор запрещают Украине использовать свои дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России.

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