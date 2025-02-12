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Умєров вперше зустрівся зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом

Фото: Рустем Умєров та Піт Гегсет (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров вперше зустрівся із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом. Зустріч сталась 12 лютого.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у Facebook.

"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав Умєров.

Він не розкрив деталей зустрічі.

Варто нагадати, що сьогодні у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Вперше воно пройде під головуванням Великої Британії та глави міноборони Британії Джон Гілі.

Раніше Умєров вже повідомив, що прибув у Брюссель.

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", - заявив він.

Згодом стало відомо, що у Брюссель прибув і Піт Гегсет.

"Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.

Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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