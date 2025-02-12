Умеров впервые встретился со своим американским коллегой Питом Гегсетом

Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым министром обороны США Питом Гегсетом. Встреча состоялась 12 февраля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в Facebook.
"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хэгсетом", - написал Умеров.
Он не раскрыл деталей встречи.
Стоит напомнить, что сегодня в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Впервые оно пройдет под председательством Великобритании и главы минобороны Британии Джон Гили.
Ранее Умеров уже сообщил, что прибыл в Брюссель.
"Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников", - заявил он.
Впоследствии стало известно, что в Брюссель прибыл и Пит Хегсет.
"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", - отметил новый глава Пентагона.
Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.
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