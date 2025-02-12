Умеров впервые встретился со своим американским коллегой Питом Гегсетом

"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хэгсетом", - написал Умеров.

Он не раскрыл деталей встречи.

Стоит напомнить, что сегодня в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Впервые оно пройдет под председательством Великобритании и главы минобороны Британии Джон Гили.

Ранее Умеров уже сообщил, что прибыл в Брюссель.

"Начинаю работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников", - заявил он.

Впоследствии стало известно, что в Брюссель прибыл и Пит Хегсет.

"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", - отметил новый глава Пентагона.