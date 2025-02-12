Умєров прибув на засідання "Рамштайн": які питання будуть на порядку денному
Сьогодні, 12 лютого, засідання "Рамштайну" вперше очолить державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. На порядку денному буде прискорення поставок озброєння Україні й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомства.
"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", - заявив міністр.
Він додав, що з боку США участь вперше візьме новий голова Міністерства оборони Піт Гегсет.
Зокрема на порядку денному:
- стабільне, а також своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025-му;
- посилення постачання критично важливого озброєння. Мова йде про протиповітряну оборону (ППО), авіацію та боєприпаси;
- інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
Також будуть обговорені й довгострокові рішення, а саме:
- розширення оборонного виробництва в Україні;
- фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;
- збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
Ключові заходи протягом тижня
Окрім "Рамштайну", протягом тижня очікуються й інші ключові заходи:
- засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони;
- Мюнхенська безпекова конференція.
За словами голова відомства, він також проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників з метою посилення військового співробітництва та обговорення реальних механізмів підтримки України.
"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - додав він.
"Рамштайн"
Засідання "Рамштайн" - це зустрічі Контактної групи з оборони України, започатковані США у квітні 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Вони об’єднують десятки країн країн, які підтримують Україну у її боротьбі проти Росії. Г
На засіданнях обговорюються актуальні потреби ЗСУ та стратегія довгострокової підтримки. Завдяки "Рамштайну" Україна отримала сучасні системи ППО, танки, артилерію, а також підтвердження підтримки від партнерів.
Детальніше про те, чого очікувати від сьогоднішнього засідання "Рамштайн" - читайте у матеріалі РБК-Україна "Вперше не під керівництвом США. Що відомо про новий "Рамштайн" та які очікування України".
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