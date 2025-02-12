Глава Пентагону прибув до штаб-квартири НАТО і зробив заяву

Глава Пентагону Піт Гегсет у середу, 12 лютого, прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Він зробив заяву щодо ролі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гегсета в X (Twitter).

"Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту", - зазначив новий очільник Пентагону.

Гегсет у Брюсселі вже зустрівся з міністром оборони Британії Джоном Хілі.



Фото: Гегсет та Хілі зустрілися перед "Рамштайном" (Johanna Geron/AP)

Варто зазначити, що сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це буде вже 26-та зустріч союзників.

Вперше "Рамштайн" очолюватиме не США, а Велика Британія. Це буде перша зустріч з оборони України після повернення Дональда Трампа до Білого дому та призначення Піта Гегсета на посаду глави Пентагону.