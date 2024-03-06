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Умєров та Сирський обговорили з главою Міноборони Греції безпекову ситуацію в Україні

Фото: Олександр Сирський та Рустем Умєров (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Міноборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 6 березня, провели переговори з міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави Міноборони Греції.

"Сьогодні у мене була телефонна розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Олександром Сирським з їх ініціативи", - повідомив Дендіас.

Під час розмови Умєров та Сирський ознайомили грецького міністра з безпековою ситуацією в Україні.

Допомога Україні від Греції

Нагадаємо, влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

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ГреціяРустем УмєровВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський